Il Como continua a inseguire il sogno Europa e batte il Genoa, che rimane alla portata della Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata anche l'unica gara delle 15.00 in Serie A a Marassi tra Genoa e Como.

La partita

Continua la cavalcata della squadra di Fabregas verso l'Europa, con il Como che ha battuto a domicilio per 2-0 il grifone. La gara la sblocca Douvikas dopo appena 10 minuti, con Nico Paz che sfiora il 2-0 dopo qualche minuto ma colpisce il legno. Il Genoa prova a reagire a inizio secondo tempo, ma è proprio nei minuti di fiammata rossoblù che Diao infila Leali di testa e fa 2-0. Il Como raggiunge così la Roma al quinto posto, il Genoa rimane alla portata della Fiorentina (solo due punti tra le due).

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 33, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.