Stipendio e condizione fisica fanno riflettere, ma a livello tecnico Solomon non ha eguali in questa Fiorentina. Credete davvero possa arrivare tanto di meglio?
Davvero la Fiorentina può permettersi di snobbare un calciatore come Solomon? Mettiamo da parte le questioni politiche e parliamo solo di calcio, che è ciò di cui ci occupiamo. Se consideriamo esclusivamente l'aspetto tecnico, l'israeliano ha pochissimi eguali nella rosa della Fiorentina. Uno che punta l'uomo, lo salta, sa correre palla al piede, è rapido nelle giocate e sa anche alzare la testa e fare la scelta giusta, come dimostra l'assist per Ndour contro la Juventus.
Stipendio e condizione fisica
Al tempo stesso però non si possono ignorare altri due fattori. Il primo è lo stipendio, decisamente alto: se Solomon non fosse disposto ad abbassarselo, sarebbe davvero difficile ipotizzare un suo riscatto. Soprattutto, e qui arriviamo al secondo fattore, in relazione a una componente fisica che ha sempre rappresentato il suo tallone d'Achille. La facile tendenza all'infortunio induce, giustamente, la Fiorentina a riflettore su quanto sia opportuno spendere certe cifre per tenerlo in rosa.
Arriverebbe tanto di meglio?
Questi, però, sono aspetti che riguardano la società e Paratici. Parlando meramente di tecnica, è veramente difficile pensare che la Fiorentina possa trovare tanto di meglio di Solomon, soprattutto alla luce dei tanti interventi che il mercato richiederà (tutti e tre i reparti, di fatto, sono quasi da rifondare). Si può poi credere che arriveranno in un colpo solo tre esterni straordinari, e allora a Solomon si può rinunciare come a un Kouame qualunque. Si può credere tutto, solo che poi si rischia di rimanerci male.