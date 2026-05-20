Davvero la Fiorentina può permettersi di snobbare un calciatore come Solomon? Mettiamo da parte le questioni politiche e parliamo solo di calcio, che è ciò di cui ci occupiamo. Se consideriamo esclusivamente l'aspetto tecnico, l'israeliano ha pochissimi eguali nella rosa della Fiorentina. Uno che punta l'uomo, lo salta, sa correre palla al piede, è rapido nelle giocate e sa anche alzare la testa e fare la scelta giusta, come dimostra l'assist per Ndour contro la Juventus.

Stipendio e condizione fisica

Al tempo stesso però non si possono ignorare altri due fattori. Il primo è lo stipendio, decisamente alto: se Solomon non fosse disposto ad abbassarselo, sarebbe davvero difficile ipotizzare un suo riscatto. Soprattutto, e qui arriviamo al secondo fattore, in relazione a una componente fisica che ha sempre rappresentato il suo tallone d'Achille. La facile tendenza all'infortunio induce, giustamente, la Fiorentina a riflettore su quanto sia opportuno spendere certe cifre per tenerlo in rosa.

Arriverebbe tanto di meglio?

Questi, però, sono aspetti che riguardano la società e Paratici. Parlando meramente di tecnica, è veramente difficile pensare che la Fiorentina possa trovare tanto di meglio di Solomon, soprattutto alla luce dei tanti interventi che il mercato richiederà (tutti e tre i reparti, di fatto, sono quasi da rifondare). Si può poi credere che arriveranno in un colpo solo tre esterni straordinari, e allora a Solomon si può rinunciare come a un Kouame qualunque. Si può credere tutto, solo che poi si rischia di rimanerci male.