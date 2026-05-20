Rosenthal: "De Zerbi è l'ancora di salvezza di Solomon, finalmente avrà una vera opportunità...col Tottenham"

L'ex calciatore del Liverpool e ora procuratore, Ronny Rosenthal ha parlato del futuro dell'attaccante, prestato dal Tottenham alla Fiorentina, Manor Solomon, suo connazionale.

“De Zerbi ancora di salvezza”

“L'arrivo di De Zerbi è una vera e propria ancora di salvezza per Manor, senza dubbio - ha affermato in un'intervista fatta con Israel Hayom - Thomas Frank non gli ha dato una vera opportunità la scorsa estate, lo ha scartato con troppa facilità e credo che sia stato un errore, soprattutto considerando i numerosi infortuni in rosa e le qualità che Manor può mostrare, come abbiamo visto in Italia con la Fiorentina, con il Fulham e il Leeds United”.

E anche: “De Zerbi si trovava davvero bene a lavorare con lui; avevano un rapporto molto cordiale, sia a livello professionale che personale, con grande rispetto reciproco”.

“Una vera opportunità per lui”

E infine: "Sono molto ottimista sul fatto che, in qualunque campionato il Tottenham giochi la prossima stagione, Manor inizierà il campionato con loro e avrà una vera opportunità. La conoscenza precoce tra loro e la stima professionale che De Zerbi nutre per lui saranno d'aiuto, e penso che il Tottenham lo terrà in squadra quest'estate e gli darà una vera occasione".