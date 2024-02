La Gazzetta dello Sport: Il Sarrismo non c'è più, l'Italianismo alza l'asticella per rinascere

Due pagine stamani su La Gazzetta dello Sport dedicate a Fiorentina-Lazio.

Pagina 14

Titolo grande è: "Il sorpasso della Viola". E ancora: "Ribalta la Lazio con Bonaventura Dominio assoluto ora è settima". Sommario: "Sarri avanti con Luis Alberto, poi il pareggio di Kayode e il tap-in vincente del fantasista Quattro pali e il rigore sbagliato da Gonzalez".

Articolo che inizia così: "In una piovosa notte di fine febbraio, la Viola rifiorisce e si ripiazza nei quartieri d’Europa stroncando la Lazio ben più di quanto dica il risultato (2-1) e sorpassandola in classifica. Il sarrismo non c’è più, è in soffitta...L’italianismo invece alza l’asticella per rinascere".

Pagina 15

Ci sono le dichiarazioni: "Italiano, la prima "Ho battuto Sarri dopo tre anni". E poi aggiunge: "Una prestazione strepitosa e soddisfazione doppia. Bravi tutti".