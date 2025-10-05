Gudmundsson: "Dopo la vittoria in Conference c'è fiducia, vogliamo tornare a vincere anche in campionato per noi e i tifosi"

Il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato prima della gara contro la Roma a DAZN.

“Fiducia dopo la vittoria in Conference League”

Gudmundsson ha dichiarato: "Ci ha dato tanta fiducia la vittoria in Conference, vogliamo tornare a vincere anche in campionato, per noi e i nostri tifosi".

Sulle sue condizioni fisiche

Poi alla domanda su come si sente ha risposto: "Mi sento bene, ho avuto un infortunio in Nazionale nell'ultima pausa, sto migliorando".