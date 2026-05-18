Moreno: "Daremo la vita in campo per salvarci. Sto molto bene qua in Spagna, sono molto felice dell'ambiente"

Matias Moreno, difensore di proprietà della Fiorentina in prestito al Levante, è stato parte integrante del gruppo squadra che, arrivati all'ultima giornata, siede due punti sopra la zona retrocessione in Liga. Nonostante un'annata di alti e bassi, per il centrale argentino sono arrivate 28 presenze tra coppa e campionato e, prima di tornare a Firenze, ha un'ultima missione da compiere: salvare i suoi.

Sulla salvezza

E come riportano i canali ufficiali del club, Moreno è concentratissimo sull'obiettivo. Col Levante a 42 punti, e due lunghezze di vantaggio sulla zona pericolosa, servirà una vittoria all'ultima giornata contro il Betis per evitare di dover dipendere da altri. “Daremo la vita in campo, non c'è altro risultato: dobbiamo continuare ad affrontare le partite come fossero finali, solo così otterremo il risultato migliore possibile per noi e per i nostri tifosi. Li ringraziamo, perché in questi momenti dove abbiamo bisogno del loro tifo li sentiamo vicini, sono il 12° giocatore che sta sempre con noi in campo. Lotteremo per loro”.

Sul suo futuro

Poi, sul suo futuro (che potrebbe essere in Spagna): “La verità è che sono molto felice qua, abbiamo lavorato molto e sofferto altrettanto, ma sono contento perché continuiamo ad affrontare le partite col piglio giusto. Sono molto felice del gruppo che c'è qua e dei tifosi”. Tutto, quindi, ancora da valutare: una sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata.