Pioli prende ancora tempo con Fortini, ma il vice Dodô (probabilmente) sarà un altro...

Anche l'esigenza di individuare un vice Dodô per la Fiorentina è un qualcosa di appurato.

Soluzione interna o altro arrivo?

Per la fascia destra, il club viola continua a valutare Fortini ma non abbandona l’idea Zortea, che è pronto a lasciare Cagliari e il suo cartellino è valutato 10 milioni di euro. L'esterno ha già dichiarato di gradire un salto di qualità nella propria carriera.

Tante richieste

Tornando a Fortini, La Nazione scrive stamani che è molto richiesto (ancora) sia in Italia che all'estero: l'ultima società che ha preso informazioni su di lui è la Cremonese.

Ancora una settimana

Pioli si prenderà ancora una settimana di tempo per decidere cosa fare del classe 2006 ma al momento sono in crescita le possibilità che possa andare in prestito da un'altra parte, così come fatto nella scorsa stagione.