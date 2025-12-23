Altro che cessione, Parisi si infila nel vuoto lasciato da Gosens e vuole prendersi la Fiorentina

La stagione di Fabiano Parisi non è iniziata tra grandi prospettive e aspettative. Chiuso da Gosens, l’esterno campano sembrava destinato ad un’altra annata da comprimario, dopo essere stato in odore di uscita in estate. Ecco che l’infortunio del titolare sulla corsia sinistra gli ha invece spalancato le porte ed il classe 2000 sembra finalmente poter trovare continuità e prestazioni molto più convincenti.

In crescita

Contro l’Udinese Parisi ha giocato più avanzato sulla fascia destra, cercando di rientrare sul piede forte e proporre gioco, entrando nei momenti chiave della gara viola con personalità e convinzione. Le ultime gare giocate dall’ex Empoli hanno mostrato una versione del calciatore sicuramente incoraggiante, considerato che dall’approdo a Firenze le luci sono state certamente inferiori alle ombre.

Un investimento che finalmente paga?

Che sia nel quasi inedito ruolo di esterno destro o di terzino sinistro, l’auspicio è che un investimento importante della Fiorentina possa riuscire a dare i frutti sperati dopo tante difficoltà. Parisi sta evidenziando tanta grinta, combattività e una maggiore lucidità tattica, alle quali dovrà abbinare anche il giusto atteggiamento, diminuendo le sceneggiate e privilegiando la concretezza.