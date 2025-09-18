Tutti gli infortuni che hanno bloccato la carriera di Lamptey: un numero spaventoso di partite saltate negli ultimi anni

Tariq Lamptey vuole rilanciarsi. E per farlo ha deciso di accettare la corte della Fiorentina, lasciando il Brighton in Inghilterra.

Tante erano le aspettative su di lui Oltremanica, ma c'è stato un fattore che lo ha bloccato a lungo: quello relativo agli infortuni.

Tre seri infortuni

Tre seri infortuni negli ultimi tre anni, il più importante dei quali arrivato nel marzo 2023 al ginocchio. La sua stagione in quel caso si è interrotta con due mesi abbondanti di anticipo prima della fine. Sempre un ginocchio lo ha fatto patire a maggio di quest'anno ed è sostanzialmente questo stop che ha posto fine alla sua avventura al Brighton.

Novanta partite saltate

In totale ha saltato qualcosa come novanta partite per acciacchi fisici dal 2020 in poi. L'incognita maggiore su di lui è proprio questa: la tenuta fisica.