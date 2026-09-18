Da esubero a risorsa. Nico Gonzalez: "Quando passai dalla Fiorentina alla Juventus avevo perso la fiducia in me stesso"

Da esubero a risorsa. Nico Gonzalez, che in estate la Juventus ha provato in tutti i modi a vendere, adesso sta vivendo una sorta di rinascita in maglia bianconera. L'ex Fiorentina viene schierato spesso da Spalletti, e anche ieri in Europa League ha trovato il gol.

“Il primo anno non avevo fiducia”

“Sono tranquillo e contento - ha detto Nico a Sport Mediaset - devo ringraziare il mister e la squadra che mi stanno dando la fiducia necessaria. Il primo anno l'avevo persa, ma fa parte del calcio, oggi sono questo e me la godo".

“Nella vita si sbaglia e si impara”

Poi ha aggiunto: “Nella vita si cresce, si matura e si impara. Ho dimostrato di poter giocare nella Juventus, adesso mi sento più forte così come tutto il gruppo. Qui ognuno muore per l'altro e in settimana lavoriamo per crescere sempre di più”.