Palazzo Vecchio a disposizione per la possibile apertura del Franchi durante la finale di Conference. Adesso la palla passa alla Fiorentina

Come riporta La Nazione, dal Comune di Firenze filtra la volontà di mettersi a disposizione per un’eventuale apertura-bis del ‘Franchi’ in vista della finale di Conference League contro l'Olympiakos il 29 maggio. La palla passa alla Fiorentina, che come club dovrà decidere il da farsi nelle prossime ore.

Lo scorso anno, ricorda il quotidiano, fu un successo. Spalti gremiti e tre maxischermi in mezzo al campo. Quest'anno si potrà replicare, ma con le limitazioni cantieristiche dello stadio Artemio Franchi, che in questo momento interessano la Curva Ferrovia.

L’euforia attorno a questa nuova finale sta facendo lievitare le attese. Una certezza, comunque, c’è già. In diversi punti della città saranno disseminati dei maxischermi per seguire la partita tutti insieme, come negli appuntamenti delle grandi competizioni internazionali. Un film già visto lo scorso anno, sperando in un finale diverso. Lo riporta la Nazione.