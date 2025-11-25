Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche di Fiorentina sul proprio canale YouTube, evidenziando come a suo modo di vedere la mano di Vanoli già si veda sulla squadra gigliata, a differenza di quanto sta accadendo alla Juventus con Spalletti.

‘Si è visto un po’ di cuore, un po’ di mano di Vanoli’

“Mandragora contro la Juventus segna un gol straordinario, con una prodezza balistica che appartiene al suo capitale tecnico. La nuova Fiorentina di Vanoli ottiene un secondo pareggio consecutivo che oggi non può servire. Il calendario non è semplice nelle prossime gare, si è visto un po’ di cuore, un po’ di reazione, una squadra meno moscia e più assatanata, insomma, un po’ di mano di Vanoli. Si è capito che è andato via Pioli e che è arrivato Vanoli, qualcosa di diverso c’è. La Fiorentina deve liberarsi molto presto da una situazione di classifica folle, pazzesca, e serve vincere, coi pareggi si va da poche parti”.

‘Ma Spalletti è arrivato alla Juventus?

“La domanda che pongo è la seguente: Spalletti è arrivato alla Juventus? Ho la sensazione che in panchina ancora ci sia Tudor… con un altro identikit e un’altra postura. Scherzi a parte, al di là del risultato con la Fiorentina, l’ennesimo pareggio, non si vede una traccia. Magari ha perso il treno e arriverà più avanti: una Juventus lenta, banale, senza idee e che, con tutto il rispetto per l’organico viola, giocava contro la Fiorentina ultima in classifica. Un primo tempo di una noia mortale, la Juventus non è squadra, un approccio pessimo nel secondo tempo. Pochissime le cose positive, Vlahovic a parte, il vero acquisto di luglio-agosto”.