L'Italia Under 15 torna in campo per una doppia amichevole contro la Slovenia: sono tre i convocati della Fiorentina

Questo pomeriggio sono state rese note le convocazioni per la nazionale italiana Under 15 e, come spesso accade, ci sono anche alcuni giocatori della Fiorentina. A rappresentare la società viola saranno in tre: stiamo parlando dei centrocampisti Lorenzo Bernamonte e Filippo Castagnoli e dell’attaccante Federico Croci.

In programma una doppia sfida contro la Slovenia

L’Under 15 sara impegnata in una doppia amichevole contro i pari età della Slovienia: entrambe saranno disputate presso lo Stadio ‘Gino Colaussi’ di Gradisca d’Isonzo, la prima martedì 21 alle ore 12.30 mentre la seconda giovedì 23 alle ore 11. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, ad eccezione di un classe 2011 (Ismaele Abdoulaye Fortes Okoumassoun).

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Roberto Caleffi (Modena), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Ismaele Abdoulaye Fortes Okoumassoun (Lecce), Alberto Samà (Juventus);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Ilyas Fatih (Parma), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli);

Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Lorenzo Matera (Sassuolo), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).