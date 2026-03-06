Galli: "De Gea? Un capitano deve dire l'esatto contrario. In questa squadra ognuno pensa al suo orticello"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha commentato le prestazioni e, soprattutto, le parole di De Gea al termine della sfida con l'Udinese.

Le parole del portiere

“Un capitano non dice mai una cosa del genere. In una situazione simile, deve dire l’esatto contrario. Entra nello spogliatoio e dice 'scusate, potevo fare qualcosa di più sul gol'. E allora lo spirito è diverso. E poi il primo gol lo ha preso dopo dieci minuti. Aveva già capito che la Fiorentina avrebbe perso? Vuol dire che c'è poca fiducia. Io stimo tanto De Gea, ma quest’anno è irriconoscibile".

La comunicazione della squadra

"Anche Vanoli deve stare tranquillo, perché non può dire che “i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia”. Il turno coi polacchi lo ha passato, quindi intende dire che passa anche l'errore? Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Non sento mai un’intervista dove si parla del “noi”. Ognuno pensa al suo orticello".