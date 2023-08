La Juventus scarta l'opzione Amrabat, mentre lo United...

Non sarà Sofyan Amrabat il nuovo centrocampista della Juventus. Era facile immaginarlo, viste le cifre abbastanza importanti chieste dalla Fiorentina per il marocchino, ma i bianconeri si erano interessati al giocatore viola. A confermare il definitivo defilamento della società juventina per Amrabat è stato Sportmediaset, che ha fatto sapere come non si è andati oltre il sondaggio da parte di Giuntoli.

Secondo quanto apprende la testata di Medaset, anche il Manchester United nelle ultime ore si è defilato per il giocatore della Fiorentina, dopo essere stato vicinissimo ad ingaggiarlo, nonostante rimanga in corsa.