Adli segue il percorso tracciato da Bonaventura: dal Milan, alla Fiorentina, e adesso vicino all'Arabia Saudita

Sembrava destinato a rimanere a carico del Milan, ma fuori rosa, Yacine Adli: il regista francese, non riscattato dalla Fiorentina, non ha trovato una sistemazione nel mercato estivo ed è ancora a Milanello in attesa di risvolti futuri.

Tuttavia, qualcosa sembra muoversi: secondo quanto scrive Foot Mercato, sarebbe vicino al trasferimento in Arabia Saudita, e più precisamente all'Al-Shabab, ex squadra anche di Bonaventura, altro centrocampista passato prima dal Milan e poi dalla Fiorentina. Il francese deve solo dare il suo benestare al trasferimento: sfumano quindi le chances di vederlo in Italia.