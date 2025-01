L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sul match vinto dalla squadra di Palladino ieri contro la Lazio. Queste le sue parole: “Dalla partita di ieri a me personalmente interessava più la reazione del risultato. La risposta della squadra l'abbiamo vista ed è stata anche volentierosa, soprattutto nei primi 30 minuti. Ora bisogna aspettarsi qualcosa dal mercato”.

E ancora: “Folorunsho ha fatto un'ottima partita. Ha caratteristiche simili a quelle di Bove, anche se è meno dinamico ma più fisico. Pongracic? Magari aveva bisogno di tempo, ma è importante sapere che si può contare su di lui. Ora in difesa siamo messi bene, con Valentini che lo butti dentro in caso di bisogno. Lasciamo perdere Marì. Colpani? Palladino lo ha aiutato finché poteva, ma non è uscito mai niente di buono. Si sacrifica troppo in difesa e perde il suo estro e la sua fantasia. Ha bisogno di trovare il suo ruolo".