L'ostacolo che si è frapposto tra Niakate e la Fiorentina
Sikou Niakate
La Fiorentina in entrata è alla ricerca principalmente di un difensore centrale mancino, anche se quello del piede non è un fattore vincolante, nel senso che davanti ad un'occasione favorevole la dirigenza viola può decidere di affondare il colpo per uno di piede destro.
L'ostacolo della formula
Nelle ultime ore i viola hanno fatto un sondaggio per Sikou Niakate, centrale in forza al Braga. C'è l'ostacolo della formula per portare avanti questa operazione.
Pista ancora aperta
Il club viola si è detto pronto a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre la controparte vorrebbe inserire l'obbligo. E' una pista questa che rimane sempre aperta, ma qualcuno deve fare un passo verso l'altro se si vuole arrivare alla firma finale.
💬 Commenti (1)