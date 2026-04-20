Cruciani: "Ma chi gestisce l'immagine di Kean? Paratici ha sbagliato a non aver impedito il confronto con Pengwin"

Nell'ultima puntata del podcast Numer1, che vede la partecipazione di Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, quest'ultimo è tornato sulla gestione a suo dire sbagliata della Fiorentina rispetto a quanto accaduto fra Kean e Il Pengwin.

Il commento di Cruciani

“Ma nessuno della Fiorentina gestisce l'immagine di Kean? Come puoi permettere che il giocatore di punta, quello più importante e rappresentativo che hai, si metta a fare queste sceneggiate per strada e venga quasi alle mani? Non mi interessa entrare nel merito della diatriba, ma come può permettere la società queste cose? La prima cosa che dovevi fare era di impedire a Kean di entrare in contatto con determinate persone, la colpa è della Fiorentina al 100%. Non è che sei prigioniero delle Iene, eh: loro fanno casino, ma la Fiorentina deve impedire che avvenga”.

“Paratici è stato da poco investito di pieni poteri alla Fiorentina, io penso sia responsabilità sua non aver impedito tutto questo. Siccome sai che queste cose possono avvenire, tu chiami Kean e gli dici ‘senti, sei nostro dipendente, non puoi scendere in strada a parlare con uno’, perché se lo consenti significa che hai sbagliato come società”.