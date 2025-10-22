Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rapid Vienna di domani: “La squadra lavora molto bene durante la settimana sotto ogni aspetto. Durante le ultime partite siamo migliorati molto sotto il piano del gioco, poi chiaramente ci sono anche gli avversari. Dobbiamo migliorare ancora, ma credo che arriveranno anche i risultati”.

“Non ho giocato moltissimo, ma otterremo i risultati tramite il lavoro”

Cosa mi manca per prendermi la Fiorentina? “Sicuramente non ho giocato moltissimo, l'anno scorso, anche perché sono arrivato a gennaio in una squadra forte. Stavolta per la prima volta ho iniziato una stagione stabilmente con la squadra. E mister Pioli mi sta dando le mie opportunità. A me chiaramente piacerebbe giocare tutte le partite, ma io mi faccio trovare disponibile e do sempre al massimo. Sicuramente posso fare di più, ma i risultati desiderati si ottengono soltanto con il lavoro”.

“Mi sento un centrocampista offensivo. Sfrutto poco il tiro”

Sulle sue caratteristiche: “Mi sento un centrocampista un po' più offensivo, ma ormai nel calcio moderno uno deve essere bravo in entrambe le fasi. Sicuramente il tiro e la conclusione sono tra le caratteristiche migliori, anche se le sfrutto poco. In allenamento cerco di migliorare sotto ogni aspetto”.