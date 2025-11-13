L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, che in nerazzurro è stato diretto anche dall'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli nello staff di Conte, ha parlato a Radio Bruno toccando vari tasti relativi al nuovo tecnico viola.

“Quando Vanoli era all’Inter era nello staff di Conte, i concetti erano quelli di Antonio, cercava di trasferire la sua visione alla squadra. È un allenatore molto preparato, tutti quelli che escono da Conte hanno una metodologia di lavoro avanzata. Stare vicino ad un allenatore che ha vinto tanto ti dà tanto. Vanoli ha qualità tecniche e umane, interagiva molto coi giocatori.

‘Vanoli può lavorare bene in viola, la rosa ha qualità’

"La Fiorentina è una squadra forte, di qualità, credo che l’aspetto mentale sia principale in questo momento. Vanoli dal punto di vista umano è molto bravo, è stata una scelta giusta. Ora la sosta lo può aiutare, ha un paio di settimane per lavorare bene e penso che si concentrerà molto sull’aspetto psicologico. Firenze è una piazza molto calda, ritrovarsi in questa situazione è un qualcosa di inaspettato per tutti, per i giocatori in primis visto che sono abituati ad altre posizioni. Vanoli è un bravo ragazzo, può lavorare molto bene, la Fiorentina è una società storica e si merita di stare in altre posizioni. La rosa della Fiorentina ha qualità, credo sia solo questione di tempo. Non so dove potrà arrivare, ma ha qualità abbondante per uscire da questo momento”.

‘Non è questione di moduli, ma serve tempo’

"Sicuramente quello che Vanoli ha detto in conferenza lo avrà detto in faccia ai giocatori. Se vesti una maglia così importante le responsabilità uno se le deve prendere. Rispetto ad altre squadre di bassa classifica in quanto a qualità non c’è paragone, non è un problema di moduli. Il problema è che non sono arrivati risultati e si sono ritrovati in quella posizione lì, ci vuole un po’ per rendersene conto. Ma è solo questione di tempo”.