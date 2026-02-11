Corriere dello Sport-Stadio: Viola Fab Harrison l’esterno ti fa bella
In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Dodo necessario”. E ancora: “Dal rinnovo sul tavolo all'operazione salvezza”.
Pagina 20
Apertura per: “Un Dodo vincente”. Sottotitolo: “Paratici lo ha blindato In ballo c’è il rinnovo al 2029 con opzione”. In taglio basso: “Un problema di testa: 21% dei gol subìti”.
Pagina 21
Sulla squadra: “Viola Fab Harrison l’esterno ti fa bella”. Sottotitolo: “A Como Solomon dovrebbe passare a sinistra In difesa dipende tutto dal recupero di Gosens”.
