Un gennaio da protagonista per Nicolussi Caviglia: il centrocampista fa tris. E se non ci fosse stato il blocco del mercato...

Si profila un gennaio da protagonista del mercato per il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. Il regista valdostano può lasciare la Fiorentina, dove ultimamente fatica a trovare spazio e vanta diverse pretendenti. Lo scrive Tuttosport.

Cagliari

Il quotidiano sportivo mette in prima fila il Cagliari che lo segue da tempo: molto dipenderà però dalla questione Prati. Se l’ex Spal dovesse restare, a quel punto i rossoblu potrebbero muoversi su altri fronti.

Lazio e Atalanta

L'ex Venezia è seguito anche da altre due squadre: Lazio e Atalanta. Se non ci fosse stato il blocco del mercato, forse oggi Nicolussi Caviglia starebbe dalle parti di Formello. Mentre la formazione orobica va tenuta d’occhio nel caso in cui dovesse partire uno in mezzo al campo tra Brescianini e Samardzic.