E mentre tutti sono in vacanza... De Gea è già tornato ad allenarsi - FOTO

Non ci si dovrebbe sorprendere di fronte a uno che per un anno intere si è allenato da solo, al fine di farsi trovare pronto in caso di nuova chiamata di una squadra. Quella chiamata è arrivata dalla Fiorentina e che cos'è stato De Gea, poi, l'abbiamo visto tutti.

Un esempio fantastico

Ma il portiere spagnolo continua a essere un vero e proprio esempio. Mentre molti calciatori sono in vacanza a riposarsi, lui - tornato in Spagna da moglie e figlia - ha già ricominciato ad allenarsi come dimostra una storia su Instagram che lo vede impegnato in un esercizio col pallone. De Gea ha voglia di tornare in campo e noi non vediamo l'ora di ammirare le sue fantastiche parate.