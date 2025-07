VIDEO - Dai rigori con il Milan al miracolo di Marassi. In attesa di rivederlo in campo, ecco le migliori parate di De Gea nella scorsa stagione

La notizia del suo rinnovo è stata una delle più belle e inaspettate della storia recente viola. Sì, la Fiorentina avrà per altri tre anni David De Gea in porta, un qualcosa d’impensabile fino a qualche anno fa. Colonna portante della nuova Viola di Pioli così come lo è stata di quella di Palladino, il portierone spagnolo si sta già preparando (allenandosi individualmente) per la prossima stagione.

In attesa di vederlo di nuovo compiere i suoi miracoli in campo, la Lega Serie A ha realizzato un video delle sue 15 parate più belle dello scorso campionato. Che fai, non li perdi cinque minuti per rivederle tutte?