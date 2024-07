Fuori tutto Sassuolo dopo la retrocessione? Macché! Carnevali va in doppia cifra per due centrocampisti che piacciono alla Fiorentina

Nonostante la retrocessione in Serie B, il Sassuolo continua a essere una bottega cara. Non parliamo ovviamente dei famosi 30/35 milioni di Berardi, ma il club neroverde non si riserva di raggiungere la doppia cifra di fronte alle richieste per i suoi giocatori. La Fiorentina, in questo senso, potrebbe rimanere di nuovo coinvolta visto l'interesse per due centrocampisti.

Sotto gli 8 milioni… non se ne parla nemmeno!

Uno è Thostvedt, l'altro è Boloca. Quest'ultimo, tra l'altro, in passato è stato allenato da Italiano e mesi fa non nascose il suo apprezzamento per la piazza di Firenze. Per entrambi, però, il Sassuolo non fa sconti: da fonti vicine alla squadra neroverde si apprende che la richiesta per entrambi oscilla tra gli 8 e i 10 milioni.