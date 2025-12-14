In sala stampa ha parlato così il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, dopo aver battuto la Fiorentina per 2-1:

"Devo dire che per chi ha visto il nostro percorso, di partite importanti ne abbiamo fatte tante e abbiamo avuto al colpa di non essere concreti e non aver portato a casa risultati ma questa squadra ci ha sempre creduto. Poi in certi momenti si tira fuori qualcosa in più. Fare sei punti tra Atalanta e Fiorentina è tanta roba.

Sapevamo oggi le difficoltà di questa partita, al Franchi contro una squadra molto più attrezzata di noi, i loro cambi ci hanno messo in difficoltà. E’ stata una partita completa dove abbiamo avuto voglia di soffrire, la Fiorentina ha tirato fuori la forza della disperazione ma noi ci siamo stati e abbiamo dato una grande risposta a livello di gruppo. E’ una vittoria che fa capire che per la salvezza c’è anche il Verona. Fino a due settimane fa le cose sembravano spacciate e cambiano con il lavoro, lavorando sodo.

L'autogol? Dovevamo scegliere se mandare il play su Fagioli o far fare una doppia corsa al centravanti. Fatto sta che abbiamo preso un gol su un lancio dritto per dritto che in queste categorie non dovrebbe essere pericoloso. Abbiamo perso un duello fisico contro un gran centravanti come Kean, che reputo uno dei migliori giocatori del campionato. Poi la Fiorentina ha alzato la pressione anche con Dzeko ma con la forza del gruppo siamo stati in partita fino alla fine.

Fiorentina competitor per la salvezza? Un po' preoccupa perché penso che la Fiorentina abbia tutto per fare dei filotti, andare a vincere un po' in tutti i campi. Nel calcio prima o poi i valori vengono fuori, è sempre stato così. Per noi era importante fare risultato oggi però non possiamo non pensare che la Fiorentina sia una squadra che esca da questa situazione. Questo mini campionato riguarda altre squadre, che ci hanno dato del margine che dobbiamo recuperare".