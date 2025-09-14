Il noto giornalista Sandro Sabatini, sul proprio canale YouTube ha espresso le proprie opinioni sulla partita tra Fiorentina e Napoli andata in scena al Franchi nella serata di sabato.

“Se la Fiorentina è questa non farà tanta strada - dice il noto giornalista - è una squadra in costruzione, ma i lavori sono più indietro di quelli in Curva Fiesole, che dopo un anno e mezzo sembrano ancora fermi. La prestazioni della squadra di Pioli è stata veramente sottotono, senza grinta e con poco da raccontare”.