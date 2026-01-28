VIDEO: Nicolussi Caviglia intanto è già pronto per iniziare la sua nuova avventura a Parma
Nella serata di ieri il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia è partito da Firenze per arrivare a Parma, dove giocherà per il prosieguo di questa stagione. La Fiorentina ha infatti interrotto il prestito per il giocatore con il Venezia che ne detiene il cartellino.
Per lui si tratta di un ritorno
Nella giornata di oggi Nicolussi Caviglia sarà impegnato per le visite mediche. Il centrocampista torna in forza ai ducali dopo la breve esperienza nella stagione 2020-20121. Il prestito con diritto di riscatto diventa obbligo per il Parma in caso di salvezza, con il costo finale di 6 milioni di euro. E il Venezia in quel caso dovrà versare il 10% nella casse della Juventus, squadra in cui il giocatore è cresciuto calcisticamente.
L'arrivo a Parma
Di seguito trovate il video dell'arrivo a Parma ieri sera di Nicolussi Caviglia.