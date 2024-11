Un ostacolo in più per il LASK: a Firenze la squadra austriaca dovrà fare a meno del suo portiere titolare

Dopo l'errore di Terracciano, per fortuna ininfluente, nella gara di ieri contro il Pafos, molti tifosi della Fiorentina si sono chiesti perché in Conference League non venga dato spazio a Martinelli. L'avvicendamento tra il portiere esperto e quello giovane non è ancora avvenuto in casa viola, mentre accadrà forzatamente nelle file del prossimo avversario della squadra di Palladino.

Il LASK al Franchi col secondo portiere

Nella partita di ieri sul campo del Borac Banja Luca, infatti, il portiere titolare del LASK Jorg Siebenhandl è stato espulso dopo soli nove minuti. Il 34enne ha dovuto così lasciare il campo al classe 2004 Lukas Jungwirth, che (salvo scelte tecniche differenti) difenderà i pali anche contro la Fiorentina giovedì 12 dicembre. Il LASK, che fin qui ha collezionato appena due punti, al Franchi dovrà anche fare a meno di uno dei suoi giocatori più esperti.