I convocati di Spalletti per sfidare la Fiorentina: c'è Vlahovic (non al top). Confermate le assenze in casa Juve, si rivede Cabal
La Juventus ha terminato i preparativi per la trasferta al Franchi: domani c'è in programma la sfida contro la Fiorentina alle ore 18. Luciano Spalletti, in merito, ha da poco diramato la lista dei convocati ufficiali per la gara a Firenze.
Juve, i convocati per la gara contro la Fiorentina
C'è l'ex Dusan Vlahovic, che con ogni probabilità partirà dalla panchina ma recupera almeno per essere a disposizione. Confermata l'assenza di Rugani, out almeno per un mesetto, così come il recupero in difesa di Kelly. Si rivede Juan Cabal dopo settimane di indisponibilità.
Presente Vlahovic. Niente Rugani in difesa, c'è Kelly
Ecco la lista completa dei convocati della Juventus, pubblicata dal club bianconero: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, K. Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Rouhi, Scaglia, Pedro Felipe.