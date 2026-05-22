Da Chivu a Dimarco, Fiorentina assente e tanta Inter: ecco i migliori eletti dalla Lega Serie A
In attesa dell'ultima giornata e della gara tra Fiorentina e Atalanta, che darà il via al 38o turno, la Lega Serie A di porta avanti. Il profilo social ufficiale ha infatti pubblicato i premi individuali per i migliori calciatori del campionato.
I premi della Lega Serie A
In porta vince Svilar, della Roma. Palestra si aggiudica il premio di miglior difensore, scalzando Dimarco che però si prende il titolo di MVP generale. Dominano gli argentini a centrocampo (Nico Paz) e in attacco (Lautaro). Yildiz è il miglior giovane. Il tecnico premiato è inevitabilmente il campione, Chivu. Fiorentina assente.
Tutti i riconoscimenti
Miglior portiere: Mile Svilar (Roma)
Miglior difensore: Marco Palestra (Cagliari)
Miglior centrocampista: Nico Paz (Como)
Miglior attaccante: Lautaro Martinez (Inter)
Rising star (miglior giovane): Kenan Yildiz (Juventus)
Miglior giocatore: Federico Dimarco (Inter)
Miglior allenatore: Cristian Chivu (Inter)