C'è voglia di un colpo a centrocampo, ma potrebbe arrivare solo sul gong
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Oggi la prima giornata di Serie A, da domani ultima settimana di mercato. E sono ancora diverse le operazioni che la Fiorentina potrebbe fare, dagli esuberi ad alcuni acquisti.
Un colpo in mezzo?
Tra questi, come scrive La Nazione, c'è l'intenzione da parte dei dirigenti viola di provare a piazzare un colpo a centrocampo. Un acquisto che però potrebbe arrivare solo nelle ultimissime ore di mercato.
Chi esce?
Tra gli esuberi a centrocampo ci sono Bianco e Barak, oltre a Infantino, che troveranno presumibilmente una sistemazione in quest'ultima settimana di movimenti. Da capire, poi, la situazione intorno a Mandragora.
