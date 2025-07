La Fiorentina vuole dare un centrocampista di spessore a Pioli: si valuta un giovane profilo dell'Eintracht

Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo aver visto sfumare l'affare Adrian Bernabé, la Fiorentina non si arrende per il colpo a centrocampo. L'obiettivo della società viola è quello di regalare a mister Pioli un giocatore dai piedi buoni e di spessore che possa alzare la qualità in mezzo al campo.

Il nome nuovo

In tal senso il quotidiano fa il nome di Hugo Larsson, classe 2004 dell'Eintracht Francoforte. Nonostante la giovane età il centrocampista svedese è già una colonna in Bundesliga, dove quest'anno ha giocato 33 partite segnando 3 gol.

Serve calma, ma la Fiorentina vuole provarci

Per colpi come questo, però, servirà calma e circospezione. Le cifre non sono alla portata, ma la Fiorentina vuole provarci. Il suo contratto con la società di Francoforte scade nel 2029.