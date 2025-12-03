Saranno in tanti a sostenere la Fiorentina nella prossima trasferta di Reggio Emilia.

L'obiettivo è quello di riempire il settore ospiti del Mapei Stadium e, se possibile, fare ancora di più. Questo nonostante i prezzi dei tagliandi non è che siano bassissimi (35 euro per la curva).

Quota quattromila

Fino a questo momento sono stati venduti circa 1500 biglietti, c'è fermento nella tifoseria e alla fine dovrebbero essere quattromila almeno i sostenitori al seguito della squadra.

Il muro viola

Un vero e proprio muro viola pronto a spingere Vanoli e i suoi giocatori verso un risultato che ridia speranze al gruppo e interrompa l'incredibile serie negativa messa insieme in queste prime 13 giornate di campionato.