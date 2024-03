La Fiorentina e un primato tutt'altro che invidiabile

Sette rigori assegnati alla Fiorentina in campionato…e solamente tre gol segnati.

La squadra di Italiano è quella che ha sbagliato il maggior numero di penalty in Serie A, al pari del Verona che ne ha calciati sei e realizzati due.

Un primato del quale però non andare fieri, anche perché rigori non trasformati vuol dire anche punti buttati in serie. Due quelli persi con l'errore dal dischetto di Biraghi in Fiorentina-Roma giusto per fare un esempio.

E c'è da pensare anche ad un altro fatto: in campionato sono stati cinque i giocatori che ne hanno calciato almeno uno (Gonzalez, Bonaventura, Beltran, Biraghi e Nzola). In sostanza la Fiorentina non ha un punto di riferimento, un rigorista sul quale veramente puntare, anche se Nico probabilmente potrebbe riportare la squadra sulla giusta rotta.