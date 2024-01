Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana, non ha certo portato tanto pubblico in Arabia Saudita. A ciò risponde il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa, dopo l'assemblea di Lega: “Prima semifinale? Sicuramente non c'erano tanti tifosi. Sappiamo che ci sono squadre che portano più tifo e la preparazione è stata senza dubbio accelerata. Ma non c'è stato nessun danno per il calcio italiano”.

Sui fischi durante il minuto di silenzio per Gigi Riva: “Va subito chiarito. Il viceministro ci aveva messo in guardia, avvisandoci che il pubblico non avrebbe capito senza un annuncio in arabo. Dopo è stato fatto ed è partito il minuto, ma non è stato un minuto di fischi. Solo un fraintendimento”.