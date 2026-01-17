Anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha speso belle parole nel ricordo del Presidente Commisso, compianto dalla Fiorentina e dal mondo del calcio.

Il ricordo di Pignotti

“Quella di oggi è una giornata molto triste, sia da tifoso viola che da sindaco di Bagno a Ripoli. Il Presidente Commisso è stata una figura fondamentale nella storia della Fiorentina e ci rimarrà, non solo per la sua passione e il suo amore per questa squadra e questa città, ma anche per la maniera in cui è riuscito a concretizzare quell'idea che può diventare un esempio per tutti, quale il Viola Park: un'infrastruttura così importante che sono sicuro che servirà tantissimo al futuro della Fiorentina".

Il lascito di Commisso

"Quello che mi ha sempre colpito di Rocco, che ho incontrato spesso da sindaco, è che si sia sempre chiesto come i cittadini di Bagno a Ripoli vedessero il Viola Park, e se fosse riuscito a lasciare qualcosa di importante per la comunità. Questa sua voglia e sensibilità di aver lasciato qualcosa di importante ha una sola risposta: assolutamente sì”.