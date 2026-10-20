Trevisani: "Il gol di Liberali andava annullato, errore fastidioso dell'arbitro. Non ho capito il cambio di Mastantuono"
Il noto giornalista Riccardo Trevisani, Nel corso della trasmissione di Cronache di Spogliatoio Fontana di Trevi, ha commentato il periodo negativo della Fiorentina e gli episodi arbitrali nel match perso contro il Como.
I giocatori viola
"Mastantuono è veramente forte, ma proprio molto forte e deve essere messo nelle condizioni di dimostrarlo; lo ribadisco, per me è tanta roba. La sua sostituzione sinceramente non l'ho capita. Per me la Fiorentina deve giocare con Dodò titolare e Viery in mezzo alla difesa. A centrocampo poi metterei un Mandragora, ma purtroppo è stato ceduto.
Episodi arbitrali
Poi si esprime sugli errori dell'arbitro Di Bello: "È un arbitro che ha tanta esperienza e ci si aspetterebbe un arbitraggio diverso. Il gol bellissimo di Liberal è viziato da un fallo di Kempf su Goncalves. C'è la reiterazione di un errore ed è molto fastidioso".