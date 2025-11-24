A Radio Sportiva ha parlato l'ex attaccante viola Ciccio Graziani, che ha commentato la situazione attuale della Fiorentina, ancora ultima a pari merito col Verona a 6 punti dopo 12 gare, senza ancora aver vinto in campionato.

‘Fiorentina costruita per le prime 6-7 posizioni’

"Sono convinto che la Fiorentina abbia dei valori, tecnici e caratteriali, a maggior ragione dopo aver visto la partita contro la Juventus, in cui ha lottato con impegno e determinazione. Una squadra costruita per arrivare tra le prime 6-7 del campionato".

‘La squadra non retrocederà’

"A fine mercato ho applaudito il mercato fatto dalla società viola e i giocatori messi a disposizione. Logico che oggi il campo mi smentisca, la Fiorentina è ultima… questa è la realtà e bisogna guardarla in faccia. La Fiorentina però non può retrocedere, e non retrocederà".