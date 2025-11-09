La Fiorentina non perde e si risente la voce del presidente: "Solo con questo spirito ne usciremo. Sono molto fiducioso"
Rocco Commisso
Era da un po' di tempo che il presidente Rocco Commisso non si faceva sentire al termine di una partita, almeno a quanto trasmesso dalla società viola. Oggi dopo il 2-2 di Marassi, il patron della Fiorentina ha voluto parlare con mister Vanoli dopo averne sentito le dichiarazioni:
"Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso".
