La Fiorentina non perde e si risente la voce del presidente: "Solo con questo spirito ne usciremo. Sono molto fiducioso"

Era da un po' di tempo che il presidente Rocco Commisso non si faceva sentire al termine di una partita, almeno a quanto trasmesso dalla società viola. Oggi dopo il 2-2 di Marassi, il patron della Fiorentina ha voluto parlare con mister Vanoli dopo averne sentito le dichiarazioni:

"Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso".