Mazzarri simile al Prandelli bis? Il Napoli potrebbe clamorosamente pensare a un nuovo ribaltone in panchina

Nella durissima stagione del Napoli potrebbe arrivare un nuovo, clamoroso, colpo di scena: il pareggio interno contro il Genoa infatti può essere preludio all'esonero per Walter Mazzarri, secondo il Corriere dello Sport. Il tecnico labronico ha addirittura abbassato la media punti di Garcia, da 1,75 a 1,25 punti a gara in Serie A. All'orizzonte c'è la sfida con il Barcellona in Champions, con il tecnico che ha palesato però alcuni segnali di stanchezza, un po' come fu per il Prandelli bis sulla panchina della Fiorentina.