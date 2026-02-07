Le parole di Batistuta hanno convinto la Fiorentina: invitato il Re Leone al Viola Park per 'un incontro coi dirigenti'
Il saluto di Batistuta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'intervista rilasciata ieri da Batistuta a Cronache di Spogliatoio, parlando di un eventuale ritorno alla Fiorentina, sembrerebbe aver già sortito gli effetti sperati, o quantomeno ha aperto le porte del Viola Park al Re Leone. E non solo metaforicamente.
L'ultimo aggiornamento
Lo riporta la stessa Cronache: negli ultimi giorni, dalla società viola è stato rinnovato l'invito per Batistuta, chiamato a visitare il centro sportivo di Bagno a Ripoli per incontrare i dirigenti. Negli anni precedenti c'erano già stati contatti tra le parti, ma solo per un ruolo da ambasciatore della Fiorentina nel mondo: resta comunque una possibilità più che aperta, quella di vedere Batistuta nell'organigramma viola.
