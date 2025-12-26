La Fiorentina sta cambiando. In società si sta per insediare Fabio Paratici, che avrà un ruolo di primissimo piano all'interno dell'area tecnica. In vista del mercato di gennaio, considerando il legame del dirigente con il Tottenham (società dove tuttora lavora), c'è un nome degli Spurs in particolare che interessa al club viola.

Fiorentina, attenzione a Dragusin

Ne parla il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Un nome da tenere d'occhio durante il mercato invernale è sicuramente Radu Dragusin. Dopo l'esperienza al Tottenham, dove non trova molto spazio, sta rientrando da un infortunio e potrebbe ritornare in Italia. C'è la possibilità concreta, anche se ci sono da aspettare pazientemente gli Spurs, che non hanno dato il definitivo ok per la sua partenza - ma ci si aspetta che si sblocchi nelle prossime settimane”.

La possibilità di convincerlo con Paratici. Ma c'è la Roma

“Due club che hanno iniziato a pensare a Dragusin sono Roma e Fiorentina. Alla Roma piace anche Disasi, ma non è prendibile in prestito e i giallorossi dovrebbero comprarlo. Per il rumeno si può pensare a una formula diversa, può essere disponibile anche a mercato di gennaio inoltrato. La Fiorentina ci pensa ma è ultima in classifica, dovrà fare un'opera di convincimento forte nei confronti del giocatore. In ogni caso, coi lavori in corso e l'insediamento di Paratici, sarà una Fiorentina diversa”.