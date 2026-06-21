La Fiorentina tiene d'occhio gli ingaggi e parla con gli agenti di De Gea e Gosens. Il risparmio con Beltran...

La Nazione fa il punto su quella che è la strategia della Fiorentina per ridurre il monte ingaggi, al momento molto ingombrante per la rivoluzione che ha in mente Paratici.

Risparmio Beltran

Anche per questo si devono aspettare diverse cessioni in casa viola. La prima potrebbe essere quella di Beltran, che però ancora deve accettare il ritorno al River Plate. Se se ne andasse, la Fiorentina risparmierebbe 1,6 milioni netti di ingaggio fino al 2028.

Dialoghi con gli agenti

Più delicata la situazione intorno a De Gea e Gosens. I loro ingaggi pesano molto e la Fiorentina ha comunicato agli agenti che si possono guardare intorno alla ricerca di soluzioni alternative. Il loro peso, soprattutto da leader all'interno dello spogliatoio, è importante e dovrebbe essere rimpiazzato dal mercato.