Paratici, che fai con De Gea? La domanda che non potrà mancare e una risposta che potrebbe significare molto

C'è grande fermento, attesa e curiosità per la conferenza di domani che vedrà protagonisti il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e soprattutto il direttore sportivo Fabio Paratici. La speranza è che quest'ultimo possa chiarire alcune situazioni, per avere dei punti di fermi da cui ripartire in vista di un mercato che sarà già di per sé molto complesso.

Che si fa con De Gea?

Uno di questi, inevitabilmente, riguarda la porta. Un reparto che sulla carta sembrerebbe l'unico già sistemato e che invece, nelle ultime settimane, è stato fortemente discusso. In particolare si è parlato di De Gea, la cui permanenza non sembra così scontata. Più che per le prestazioni, comunque in netto miglioramento nella seconda parte di stagione, ciò che tiene banco è lo stipendio percepito dal portiere spagnolo, in relazione alla sua carta d'identità.

Una risposta attesissima

Sicuramente ci sarà una domanda sull'argomento e vedremo che cosa risponderà Paratici. De Gea, oltre che un campione straordinario, è il capitano della Fiorentina e in una conferenza stampa così importante come quella di domani la notizia della sua permanenza potrebbe essere un bel punto da cui ripartire.