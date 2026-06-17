De Gea si dà al tennis e scherza: "Ecco da chi ha imparato Federer" - VIDEO
Giorni di vacanza per i calciatori che non sono impegnati al Mondiale e quindi, eccetto Pongracic, per tutti quelli della Fiorentina. Tra loro anche David De Gea che, in attesa di novità sul suo futuro, dimostra di saperci fare non solo tra i pali.
Anche tennista
Il portierone spagnolo infatti ha pubblicato su Instagram un video che lo vede impegnato in un allenamento di tennis, con una serie di colpi che denotano grande eleganza di movimento. Esilarante il commento di De Gea sotto al post: “Ora potete vedere come Roger Federer ha imparato il suo rovescio”.
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