Questo pomeriggio la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, esperta delle vicende relative alla Juventus, ha voluto sintetizzare l’attuale situazione relativa al passaggio in bianconero dell’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoJuve.com:

“Nelle ultime ore ci sono contatti continui tra la dirigenza della Juventus e Nico Gonzalez. Contatti anche con la Fiorentina, ormai rassegnata a lasciar partire l’argentino, con la quale i bianconeri stanno cercando di trovare un accordo che faccia contenti tutte le parti. La sensazione è che alla fine si farà”.

“Cristiano Giuntoli ha le idee chiare: ecco la formula con cui cercherà di convincere la Fiorentina”

Ha poi concluso: “E’ già qualche giorno che ripeto che il ds bianconero Cristiano Giuntoli sta lavorando per un’unica formula: quella del prestito oneroso con un diritto di riscatto alla fine della prossima stagione. In sostanza i soldi che erano stati stanziati per l’acquisto di Todibo, che è saltato nei giorni scorsi, non verranno utilizzati per un difensore ma per convincere i viola a lasciar partire Gonzalez”.