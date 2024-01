E alla fine è arrivato Faraoni, ma la Fiorentina aveva in pugno un altro terzino prima di lui. Il retroscena dalla Romania

Il primo (e finora unico) arrivo nel mercato di riparazione

Marco Davide Faraoni è finora l'unico nuovo arrivato in casa Fiorentina durante la sessione di mercato invernale corrente. Quantomeno il club viola ha risolto il problema terzino destro, necessario per far riposare anche Michael Kayode in attesa del rientro di Dodô. Ma c'era un altro obiettivo prima dell'ex Verona.

La Viola aveva in pugno un altro terzino

Secondo quanto riportato dal portale rumeno Digisport.ro, la Fiorentina era a un passo dall'acquistare Andrei Raţiu, terzino destro in forza al Rayo Vallecano. A far saltare tutto è stato l'ok di Faraoni, ma l'affare sarebbe stato impostato e pronto ad andare in porto in caso di necessità.