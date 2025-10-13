Ulivieri: "Pioli non si può mettere in discussione. A Milano la Fiorentina farà la partita"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha partecipato alla presentazione del libro ‘Il calcio del futuro’ di Stefano Boldrini a Coverciano e ha parlato anche della Fiorentina di Stefano Pioli:

“Nazionale? Mi è dispiaciuto per Spalletti”

“Il calcio del futuro è difficile da definire. Sono arrivato qua a Coverciano dove sono passati grandi campioni. Ma oggi è difficile vederne… Non ci dimeniamo troppo sul presente. Sono felice per la Nazionale, anche se ancora mi dispiace per Spalletti. Gattuso è comunque l'uomo giusto per farcela".

“Pioli non si mette in discussione”

“Le prossime partite della Fiorentina non saranno comunque decisive per Pioli, un allenatore con troppo sapere addosso che non si può mettere in discussione. Deve però assolutamente lavorare sulla testa dei giocatori. Poi, entrando nello specifico, a Cagliari non meritava di perdere, ma nemmeno con la Roma… un periodo anche sfortunato, secondo me. Fa strano infatti vedere la Viola così in basso in classifica. A Milano la Fiorentina giocherà la sua partita, ne sono convinto. Non posso credere che Pioli non riesca a preparare una partita importante del genere".